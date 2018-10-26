Ханты-Мансийск, 26 октября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибудет в Ханты-Мансийск во второй половине дня. На данный момент перекрыты улица Мира и участок восточной объездной дороги до студенческого городка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мутко-строитель

Уральские СМИ информируют, что в столицу Югры прибыл вице-премьер РФ Виталий Мутко. Он осматривает стройплощадки жилых комплексов в сопровождении губернатора ХМАО Натальи Комаровой и её заместителя по строительству Андрея Зобницева.

Виталий Мутко интересовался реализацией в ХМАО программы «Молодая семья» и темпах строительства и сноса ветхого и аварийного жилья, сообщает ОТРК «Югра». Кроме того, вице-премьер узнал о технологическом процессе работы водозабора «Северный».

Напомним, 26 октября 2018 года в Ханты-Мансийске пройдёт выездное заседание Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

С докладами на Совете выступят руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, также глава Югры Наталья Комарова.