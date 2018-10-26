Москва, 26 октября, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Ключевым событием сегодняшнего дня для рубля станет заседание Банка России, на котором будут даны комментарии относительно кредитно-денежной политики, а также перспектив российской экономики, cообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

По его словам, на заседании также будет принято решение по ключевой процентной ставке, однако реальных поводов для ее изменения нет. Волатильность на отечественном валютном рынке снизилась, доллар вернулся к уровню 65 рублей, отметил эксперт.

«Со стороны техники ситуация в валютной паре доллар/рубль не меняется последние две недели. Котировки стоят вблизи поддержки 64,8. Пока для пробоя вниз оснований нет, куда более вероятен сценарий в рамках формирования «двойного дна» вернутся в район 66,8 рублей за доллар США», — уточнил он.

Если же говорить о дальнейших среднесрочных и долгосрочных перспективах рубля, то в целом ничего не изменилось, сообщил Капустянский.

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«Основные точки напряжения сохранились, здесь и санкции, и возможное военное обострение в Сирии, и кризис в Турции и других рынках EM и, конечно, ужесточение КДП со стороны США», — добавил он.

По мнению аналитика, в любой момент эти факторы снова могут обостриться, и тогда рубль снова продолжит падение.

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