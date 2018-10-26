Нальчик, 26 октября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Народный артист России Борис Темирканов скончался на 82-м году жизни. По информации министерства культуры Кабардино-Балкарии он умер 26 октября.

Gegsteare Борис Темирканов

Темирканов был композитором, главным дирижёром симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии, а также председателем Союза композиторов республики.

«Борис Темирканов — яркий и неустанный пропагандист национальной музыки. С программой, составленной из произведений композиторов Кабардино-Балкарии, он со своим оркестром много раз посещал города Черкесск, Майкоп, Карачаевск, Махачкалу, города Кавказских Минеральных Вод», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минкульта республик.

Также с произведениями композиторов из КБР он неоднократно выступал в Москве — в Концертном зале «Россия», в Большом зале Союза композиторов и Концертном зале им. Чайковского

Добавим, что младший брат Бориса Темирканова — Юрий Темирканов — также является народным артистом СССР, руководит академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии.