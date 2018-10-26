Кемерово, 26 октября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Исполнение обязанностей первого заместителя губернатора Кемеровской области с сегодняшнего дня, 26 октября, возложено на Вячеслава Телегина, который ранее занимал пост замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса.

Администрация Кемеровской области Вячеслав Телегин

«За Телегиным остается сфера ЖКХ. Кроме того, на него возложено оперативное руководство деятельностью комитета по легализации объектов налогообложения администрации Кемеровской области, координация деятельности департамента по чрезвычайным ситуациям области», — уточнили в обладминистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее пост первого заместителя губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, который с 20 октября приступил к исполнению обязанностей на посту главы Междуреченского городского округа.

Что касается Вячеслава Телегина, то он до мая 2018 года занимал пост главы Ленинска-Кузнецкого, а затем был назначен и. о. заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу.