Москва, 26 октября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. С понижением температуры до минусовых значений, по статистике, в среднем на 20% повышаются показатели вызова бригад скорой помощи и госпитализации в стационары пожилых пациентов с осложнениями ишемической болезни сердца (инфарктами миокарда, стенокардией), поясняет врач-терапевт/кардиолог телемедицинского проекта «Модуль Здоровья» Роман Шульдешов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

Ранее шведские исследователи заявили, что минусовая температура воздуха может способствовать повышению риска сердечных заболеваний. Ученые, проанализировав данные около 274 тыс. пожилых граждан, у которых диагностировали инфаркт миокарда, установили, что сердечный приступ возникал у них на 10% чаще при отрицательных температурах воздуха.

«Изучением влияния низких температур, холодного воздуха на сердечно-сосудистую систему активно занимаются ученые в США, Германии, Японии, Норвегии и Корее. Дело в том, что в зимнее время в отапливаемых помещениях понижается содержание кислорода.

Ткани, включая сердечную мышцу, испытывают состояние гипоксии. При выходе из тёплого помещения на улицу и вдыхании холодного воздуха, у людей из группы риска с ишемической болезнью сердца происходит выброс норадреналина, повышается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, происходит спазм сосудов, активируются факторы свертывающей системы крови, что может приводить к приступам стенокардии, инфаркту миокарда и тромбозам.

Наличие гриппа у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы также увеличивает риск развития осложнений со стороны сердца. Находясь дома в отапливаемом помещении, не забывайте о проветривании, не допускайте вашему организму находиться в состоянии гипоксии (кислородного голодания).

При выходе на улицу не рекомендуется вдыхать холодный воздух ртом. Дыхание должно быть ровным и через нос. В сильные морозы для согревания поступающего воздуха на улицы старайтесь использовать шарф.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется исключить на холоде физическую нагрузку (чистка снега, бег, перенос тяжестей). Имейте в виду, что в холодное время года не противопоказаны прогулки медленным шагом.

При острых респираторных вирусных заболеваниях и гриппе соблюдайте предписанный вам режим. Не забывайте принимать своевременно лекарства, назначенные вашим лечащим врачом.

Пациенты, принимающие нитраты, должны быть обучены лечащим врачом правилам пользования и на улице всегда иметь при себе нитроспрей. В случае появления болей в грудной клетке незамедлительно позвоните в службу скорой помощи и до приезда медиков следуйте их указаниям».

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