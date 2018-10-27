Москва, 28 октября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, в России отмечают День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Появлению этого праздника предшествовали значимые исторические события, о которых мы хотели бы напомнить.

Chris 73 Реконструкция автомобиля «Motorwagen» Бенца 1886 года

Первые испытания самодельного автомобиля

В 1885 году немецкий изобретатель Карл Бенц сконструировал автомобиль, который представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. Машина развивала скорость до 16 км/ч и по тем временам считалась весьма прогрессивной конструкцией. В 1890 году изобретатель перешел к промышленному производству своего автомобиля.

Первые автомобильные соревнования

Первые в истории автомобильные гонки прошли в Париже в 1894 году. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать возможности нового вида транспорта — самодвижущихся экипажей. Из 28 автомобилей до финиша удалось добраться лишь семнадцати. Наибольшую скорость (более 22 км/час) развил паромобиль маркиза Альбера Де Диона, однако первый приз по решению жюри разделили между двумя машинами марок Peugeot и Panhard-Levassor — их сочли самыми надежными в эксплуатации.

Первый российский автомобиль

В 1896 году компания «Фрезе и Ко» и завод Яковлева представили на Нижегородской выставке первый российский серийный автомобиль. По внешнему виду он напоминал пролётку и передвигался на деревянных колёсах с резиновыми шинами. Автомобиль осмотрел Николай II, но интереса к нему не проявил. Впоследствии в России появился ряд частных автофирм, одной из наиболее крупных являлся рижский Русско-Балтийский вагонный завод, основанный в 1874 году.

Первое такси и первое нарушение ПДД

1899 год был ознаменован сразу двумя значимыми событиями. Именно в этом году появилось первое в мире такси, предназначенное для перевозки пассажиров в Нью-Йорке. Тогда же зафиксировали и первое нарушение правил дорожного движения — некий автомобилист превысил скорость в 100 км/ч.

Основание всемирно известной Ford Motor Company

В 1903 году молодой американский инженер Генри Форд, заручившись поддержкой группы финансистов, основал автомобильную фирму Ford Motor Company. Главной целью изобретателя было превращение автомобиля из предмета роскоши в предмет первой необходимости. В 1908 году компания выпустила Ford T, который назвали автомобилем века — он был очень популярен и выпускался миллионными сериями.

День работников автотранспорта появился в СССР в 1976 году, а спустя четыре года его переименовали в День автомобилиста. В 1996 году российское правительство решило объединить дни тех, кто ездит по дорогам, и тех, кто отвечает за состояние этих дорог. Таким образом в России появился День работников автотранспорта и дорожного хозяйства. Однако в 2000 году торжества вновь решили разделить. Но и на этом история не заканчивается — в 2012 году шоферов объединяют с сотрудниками городского общественного транспорта. Именно тогда и был учрежден День работника автомобильного и городского транспорта.