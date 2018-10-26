Москва, 26 октября, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Подключаясь к борьбе за Азовское море, Европейский парламент, являющийся представительным и законодательным органом Европейского союза, прямо обслуживает интересы натовских военных, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

Ранее Европейский парламент одобрил резолюцию, которая призывает власти ЕС предусмотреть усиление санкций против России из-за ситуации в Азовском море. Также в резолюции властям ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста «спецпосланника по Крыму и Донбассу».

«Его резолюция по данному вопросу последовала сразу после того, как «обеспокоенность» позицией Москвы по Азовскому морю, в частности нашим несогласием допустить в этот внутренний водоем России и Украины корабли Североатлантического альянса, выразил генсек НАТО.

Дело это для европарламентариев не новое, но чтобы они делали его так откровенно и оголтело — это за последнее время впервые.

И что дальше? Вслед за НАТО обвинить Россию в выходе США из договора по ракетам средней и меньшей дальности? Потребовать, чтобы в ответ на наращивание американцами вооружений мы разоружались? Чтобы в ответ на увеличение числа натовских войск и инфраструктуры у наших границ, на осваивание натовцами территории Украины Россия вообще отвела войска за Урал?

Может быть, в ответ на недавнее присуждение правозащитной премии Европарламента украинскому террористу Сенцову нам обратиться в Нобелевский комитет с предложением присудить премию мира «Правому сектору» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

Понятно, что всего этого не будет. Очередные угрозы санкциями ничего нового к политике Евросоюза по отношению в нашей стране не добавят. Только ещё больше осложнят и саму эту политику, и отношения внутри Европейского союза.

А вот европейцам они принесут совсем не те дивиденды, на которые избиравшие этих парламентариев граждане ЕС рассчитывали: дальнейшее падение уровня торговли с Россией, более дорогой газ, новые ракеты — американские и наши.

Продолжение НАТО и Европейским союзом их агрессивной политики в отношении России точно может перерасти в открытый конфликт, которого якобы не хочет Европарламент. Во всяком случае, киевский режим Европарламент подталкивает именно в этом направлении, хотя и прекрасно видит его недружественные действия в отношении России.

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