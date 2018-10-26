Санкт-Петербург, 26 октября, 2018, 10:17 — ИА Регнум. В петербургский аэропорт «Пулково» вечером 25 октября впервые прилетел крупнейший в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380−800. Рейс авиакомпании Emirates прибыл из Дубая.

Дарья Драй ИА REGNUM Welcome to LED Emirates

Ранее «Пулково» не принимало таких воздушных судов, хотя из аэропорта давно летают самолеты Boeing-747, также относящиеся к числу крупнейших.

Дарья Драй ИА REGNUM Модель Airbus A380-800

Как сообщили в управляющей компании аэропорта «Пулково», всего флагманский борт авиакомпании из ОАЭ совершит четыре рейса по маршруту Дубай — Санкт-Петербург — Дубай по 28 октября. Все рейсы будут выполняться А380 в конфигурации с первым классом с 14 каютами.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажирский авиалайнер Airbus A380-800 впервые прибыл в Пулково

В салоне первого класса находятся персональные каюты и души SPA, бизнес-класс оборудован полностью раскладывающимися креслами, салоны экономического класса имеют настраиваемое освещение и дополнительное пространство. Покрытие Wi-Fi с выходом в интернет доступно в любой части самолета.

Дарья Драй ИА REGNUM Крыло Airbus A380-800

По авиационной традиции, впервые прилетевший в «Пулково» борт встретили водяной аркой, цветами и тортом. На перроне большими буквами была выставлена приветственная надпись, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Запуск временных рейсов A380 на маршруте Дубай — Санкт-Петербург служит подтверждением высокого потенциала пассажирского спроса с обеих сторон. Международный аэропорт Пулково имеет необходимую сертификацию и инфраструктуру для обслуживания этого типа воздушного судна. В случае решения авиакомпании в дальнейшем использовать A380 на рейсах в Петербург, службы Пулково обеспечат обслуживание пассажиров и самолета», — заявил гендиректор управляющей компании аэропорта «Пулково» (ВВСС) Владимир Якушев.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор «Воздушные Ворота Северной Столицы» Владимир Якушев

«Мы выражаем признательность нашим партнерам, аэропорту Пулково и Airbus, благодаря которым успешно состоялась временная замена авиалайнера Boeing 777 на Airbus A380», — сказал Вадим Бесперстов, директор Emirates в России и СНГ.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Эмирейтс в России и СНГ Вадим Бесперстов

Дарья Драй ИА REGNUM Авиакомпания Emirates

В свою очередь, Жюльен Франьятт, глава Airbus в России, добавил, что А380 «предоставляет непревзойдённый уровень комфорта в полете, являясь к тому же самым тихим в своем классе» и высказал радость тем, что «в течение ближайших дней пассажиры из Санкт-Петербурга получат возможность оценить все преимущества этого замечательного самолета».

Дарья Драй ИА REGNUM Жюльен Франьятт, Владимир Якушев и Вадим Бесперстов разрезают торт

Дарья Драй ИА REGNUM Авиакомпания Emirates

Двухпалубный широкофюзеляжный самолет Airbus A380−800 имеет трехклассную компоновку и рассчитан на перевозку 519 пассажиров. Первый класс на самолете — это 14 персональных кают, также есть 76 мест в бизнес-классе и 429 кресел в салоне экономического класса.

Дарья Драй ИА REGNUM Разгрузка Airbus A380-800

Как отмечают в пресс-службе аэропорта «Пулково», за девять месяцев 2018 года авиакомпания Emirates обслужила в аэропорту Пулково 121 тыс. пассажиров, что на 6% превышает показатель за аналогичный период 2017 года. Ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай и обратно выполняются на лайнерах Boeing 777−300ER и Boeing 777−200LR.