Вашингтон, 26 октября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и его заместитель пытаются выдавить главу Пентагона Джеймса Мэттиса из администрации, распространяя слухи о его грядущей отставке, сообщает со ссылкой на источники американское издание The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Пентагона Джеймс Мэттис

По мнению источников, Болтон и его заместитель Мира Рикардел уверены в том, глава оборонного ведомства США «идеологически» не созвучен администрации президента Дональда Трампа, поэтому они пытаются создать образ того, что его дни в Белом доме сочтены. При этом от ухода главы оборонного ведомства выигрывают исключительно Болтон и Мира Рикардел.

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При этом покинуть администрацию Мэттис может уже после ноябрьских выборов. О такой возможности не только давно ходили слухи, на нее же указал и Трамп в своем интервью программе 60 Minutes 14 октября.

«Я думаю, он своего рода демократ, если вы хотите знать правду», — заявил Трамп. — Он может уйти».

Сам же глава оборонного ведомства отвергал подобные слухи о его неминуемой отставке из администрации Трампа, указывая, что вопрос о его уходе никогда не поднимался. Эти заявление не прекратили спекуляций о его возможной отставке.

«Я давно его знаю, и он сам не уйдет», — подчеркнула Мишель Флурной, в прошлом занимавшая пост помощника главы Пентагона.

«Его могут заставить уйти, но сам он работу не бросит», — добавила она.

С Флурной согласны и другие, в том числе источники в армии США. Тем не менее есть и такие, кто указывает на то, что Мэттис действительно планирует уйти после промежуточных выборов.

Напомним, с начала его прихода к власти в январе 2017 года из администрации президента Трампа ушел целый ряд видных политических фигур, в том числе бывший исполнительный директор нефтедобывающей компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон. Перед его отставкой и заменой на бывшего директора ЦРУ Майкла Помпео также ходили слухи о его грядущем уходе, которые отвергались и Трампом, и самим Тиллерсоном.

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