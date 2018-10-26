Чебоксары, 26 октября, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Лапсарский проезд в Чебоксарах, который регулярно попадает на общественную «Карту убитых дорог», власти предложили отремонтировать на условиях государственно-частного партнёрства. Вложиться в реконструкцию предложили предприятиям, размещённым в промышленной зоне. С этим предложением обратился глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на встрече с представителями бизнеса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

Cap.ru Лапсарский проезд

Проект реконструкции дороги по Лапсарскому проезду может быть реализован на условиях инициативного бюджетирования, то есть с привлечением частных средств. Проект планируется включить в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которой за два года в Чебоксарах отремонтировано 65 участков. В бюджете города средства на проектирование одного из самых проблемных участков не заложены. В пиковые часы загруженность дороги достигает 2 тыс. автомобилей в час.

По данным экспертов, проезд протяженностью около 4,4 тыс. метров практически разбит, имеет продольные и поперечные трещины, глубокие выбоины, неблагоустроенные обочины, отсутствуют пешеходные связи и подъезды к дороге. Здесь проводится ямочный ремонт, в том числе кирпичами. Ранее общественники включили данную дорогу на федеральную «Карту убитых дорог».

Отмечается, что реконструкция, помимо дорожного полотна, включает установку бортовых камней, локальные очистные сооружения, строительство сетей наружного освещения, остановочных площадей, обустройство пешеходных связей и велодорожку. Стоимость проектирования предварительно оценена в 24,1 млн рублей. Реконструкция дорожного объекта, по предварительным оценкам, обойдется в 705,6 млн рублей. Напомним, в 2015 году при обсуждении реконструкции Лапсарского проезда было предложено два варианта: «с установкой уличного освещения и тротуара (более 500 млн рублей) и экономный вариант (более 200 млн рублей)».

Столичные власти заявляют, что получено согласие от руководителей предприятий, расположенных в промышленной зоне. Всего здесь работают около 90 предприятий. Определен состав инициативной группы, которая определит условия соучастия в проектных работах всех предприятий, расположенных на Лапсарском проезде, разработает план работ и решит иные организационные вопросы.