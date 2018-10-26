Санкт-Петербург, 26 октября, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Масштабный миграционный рейд провела петербургская полиция при поддержке Росгвардии и чиновников в центре Северной столицы. В ходе проверки выяснилось, что каждый четвертый иностранный мигрант является нарушителем миграционного или другого законодательства России.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Проверка документов у станции метро «Площадь Восстания»

Как сообщили 26 октября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, рейд охватил вестибюли станций метрополитена, три рынка, два строительных объекта, частное агентство занятости и кафе национальной кухни в Центральном районе города.

«Всего проверено 708 человек, из них 535 — это иностранные граждане. По результатам проверки выявлено 143 нарушения в сфере миграции, в том числе незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ», — сообщили подробности в региональном Главке полиции.

Кроме того, в одном из расселенных жилых домов на Тележной улице был обнаружен незаконный стоматологический кабинет, где граждане стран СНГ оказывали медицинские услуги соотечественникам.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 9 октября на заседании городского правительства отметил большое количество работающих в Петербурге мигрантов из стран Средней Азии, которые имеют доступ к опасным объектам — теплоснабжению, газоснабжению и другим коммуникациям. Это может создавать террористическую угрозу, считают в Смольном. Как считают наблюдатели, власти города могут пересмотреть миграционную политику.