Новосибирск, 26 октября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В Новосибирске началась реконструкция самого знаменитого долгостроя с 40-летней историей — гостиницы «Турист», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Гостиница «Турист» в Новосибирске.

«С реконструкции этого объекта мы начинаем приводить в порядок площадь им. Карла Маркса. Нашёлся инвестор, который взялся за эту работу и намерен сделать из долгостроя прекрасный объект, — сказал мэр города Анатолий Локоть накануне, 25 октября, в ходе выездного совещания. — Здание кардинально преобразится. В гостиничном комплексе разместится большой конференц-зал, на прилегающей территории появится сквер, подземная парковка».

Планируется, что работы по реконструкции объекта будут закончены в трёхлетний срок. До конца текущего года строители должны демонтировать более 1,3 тыс. внешних бетонных панелей, общий вес которых составляет 3 тыс. тонн, таким образом нагрузка на конструкцию новой гостиницы уменьшится на треть. Новые панели будут изготовлены из стекла. Каркас здания планируют полностью сохранить, но усилить и надстроить пять этажей до отметки 77 м (сейчас высота здания составляет 66 м). Работы по демонтажу осуществляет ООО «ДеСтрой», инвестор проекта — компания «АСК».

"Мы постараемся, чтобы этот комплекс украсил левобережье города. Объект дорогой, но мы намерены выполнить все обещания и за три года реконструировать его. По поручению мэра мы сделаем удобный вход в метро, перенесём ближе к улице Ватутина», — отметил в свою очередь ди⁠ректор «АСК» Валерий Кокорин.

По предварительным данным, стоимость проекта — около 1 млрд рублей, окупаемость — около девяти-десяти лет.

Ранее эксперты обсуждали, насколько безопасен будет объект, строительство которого было заморожено ещё в советскую эпоху. Но по словам Кокорина, обследование долгостроя за весь период его существования проводилось трижды, последнее — в 2018 году. И по результатам экспертной оценки запас прочности здания составляет около 50%. Реконструкция же стала возможной в том числе и после освобождения смежного земельного участка от застройки и перевода его в разряд «территория общего пользования» для дальнейшего размещения сквера. Концепцией предусмотрено строительство подземной двухуровневой парковки с размещением на её кровле сквера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября у «самого знаменитого долгостроя» Новосибирска — гостиницы «Турист» — появилась строительная техника и начался монтаж башенного крана.

Строительство «Туриста» было заморожено почти 40 лет назад, но здание продолжало стоять на пл. им. Карла Маркса, огороженное бетонным забором. Ещё год назад муниципальные власти заявляли, что не рассматривают других вариантов для этого объекта, кроме как снос. Но позже стало известно, собственник планирует достроить гостиницу. Спустя год начались строительные работы.