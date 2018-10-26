Краснодарский край, 26 октября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В Туапсинском районе Краснодарского края произошло повреждение на участке воздушного перехода магистрального нефтепровода Тихорецк — Туапсе-1. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Черномортранснефть», разрешение стенки нефтепровода произошло в районе посёлка Греческий в ночь с 25 на 26 октября 2018 года.

tpsdave Нефтепровод

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Причиной повреждения стал селевой поток, который был вызван обрушившимися на Туапсинский район сильными дождями.

К работам по ликвидации последствий выхода нефти аварийно-ремонтные службы АО «Черномортранснефть» приступили в оперативном порядке. К ним привлечены свыше 100 работников и 45 единиц техники

«Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Тихорецк — Туапсе остановлена», — уточнили в пресс-службе компании.

По предварительным оценкам, из-за повреждения вылилось около 5 м3 нефти. Здесь ведётся постоянный экологический мониторинг окружающей среды. Также уже приняты необходимые меры: на реке Туапсе установлены боновые заграждения, попадание нефти в другие водные акватории предотвращено.

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В компании заверили, что опасности для населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на Краснодарский край 24 октября. В результате выпадения критичного количества осадков водоёмы региона вышли из берегов, что вызвало оползни и привело к серьёзным разрушениям. Из-за природной аномалии на Кубани с 25 октября действует режим чрезвычайной ситуации.