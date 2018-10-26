Вашингтон, 26 октября, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Основанная американским предпринимателем Илоном Маском аэрокосмическая компания SpaceX обратилась в инвестиционный банк Goldman Sachs за кредитом в $500 млн, сообщает Bloomberg.

Марс

По данным источников агентства, руководство компании уже начало переговоры с кредитной организацией. Отмечается, что деньги SpaceX понадобились для финансирования различных проектов в космической сфере, в том числе и проекта отправки корабля на Марс.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября президент SpaceX Гуинн Шотуэлл заявил, что компания готова вывести в космос наступательное вооружение в случае поступления от властей США соответствующего запроса.

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