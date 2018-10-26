Пекин, 26 октября, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Китай в ближайшие месяцы сократит импорт иранской нефти. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет газета The Wall Street Journal.

Иранская нефть

По сведениям издания, от ноябрьских закупок нефти в Иране уже отказались китайские компании China National Petroleum Corporation (CNPC), а также China Petrochemical Corporation (CPC). Источники увязали данные действия китайских нефтяных гигантов с тем, что 4 ноября администрация США вводит очередной пакет антииранских санкций.

Читайте также: «Акт психологической войны»: МИД Ирана высказался по новым санкциям США

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября должен вступить в силу следующий этап американских санкций против Тегерана, который затронет импорт иранский нефти.

Читайте также: Глава МИД Ирана: Тегеран готов к диалогу с США