Куньмин, Китай, 26 октября, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла крупный наркосиндикат, изъяв при этом более 128 кг метамфетамина, сообщили 25 октября местные власти, передает агентство Синьхуа.

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

Стало известно, что 21 октября полиция пограничного города Сидин обнаружила шесть голубых плетёных мешков в лесистой местности, в которых содержалось 139 упаковок метамфетамина. Расследование продолжается. Какие-либо подробности пока не сообщаются.

Напомним, что провинция Юньнань является китайским фронтом по борьбе с наркоторговлей. Регион граничит с так называемых «золотым треугольником», в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд. В этой провинции изымается до 80% всех наркотических веществ, изымаемых в Поднебесной.