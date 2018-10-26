Пекин, 26 октября, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Бывший генеральный прокурор Шанхайской народной муниципальной прокуратуры и бывший член Компартии Китая Чэнь Сюй приговорен к пожизненному сроку тюремного заключения за взяточничество, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Тюрьма

Соответствующее решение было вынесено Промежуточной народной прокуратурой города Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района Китая. Чэнь также лишен своих политических прав до конца жизни. Вся его личная собственность будет конфискована, включая всё нелегально заработанное, и отчуждена в пользу государственной казны.

Согласно суду, Чэнь виновен в различных нарушениях, которые он совершил в период с 2003 по 2014 годы, находясь на различных должностях. С 2000 по 2015 годы Чэнь незаконным образом заработал более 74,23 млн юаней ($10,69 млн) лично или через посредников.

Отметим, что борьба с коррупцией в высоких кабинетах Поднебесной продолжается. Так, 23 октября стало известно о том, что бывшие вице-губернаторы трех провинций Китая проходят по несвязанным делам о коррупции.