Вашингтон, 26 октября, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Американская тележурналистка Мегин Келли, известная российскому зрителю по интервью, которые она брала у президента РФ Владимира Путина, лишилась своей должности ведущей на канале NBC. Об этом пишет газета Daily Mail.

Kremlin.ru Мегин Келли

Поводом для такого шага со стороны руководства телеканала стали расистские замечания, которые Келли позволила себе высказать в эфире программы Today Show. Журналистка посетовала, что в настоящее время «блэкфейс» на Хэллоуин (театральный грим, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего человека) вызовет неодобрение со стороны общественности, если его сделает белый гражданин США. Хотя во времена её детства всё было совсем наоборот. Позднее Келли принесла извинения за свои слова.

Однако увольнения ей избежать не удалось. По данным издания, сумма, которую телеканалу NВС придётся выплатить Келли по контракту, составляет 69 млн долларов.

Напомним, в России журналистку Мегин Келли знают в том числе по интервью, которые она дважды брала у президента РФ Владимира Путина. Так, в июне 2017 года Келли была модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием российского лидера. После форума Келли взяла у президента РФ интервью для NBC News. Темой беседы стали российско-американские отношений и обвинения в адрес России во «вмешательстве в выборы в США». Этот выпуск передачи Келли смотрели шесть миллионов американцев.

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Ещё одно интервью у Путина Келли взяла весной 2018 года. Записывали его два дня: 1 марта в Кремле и 2 марта — в Калининграде. Глава государства ответил на ряд вопросов о внутренней и внешней политике России, а также о двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона.