Пермь, 26 октября, 2018, 06:41 — ИА Регнум. В центре Перми неизвестные расстреляли автомобиль депутата Законодательного собрания Егора Заворохина. Информацию об этом он опубликовал на персональной странице в соцсети, подкрепив сведения фотографиями пострадавшего автомобиля.

Pixabay.com Стрельба

На фото видно лобовое стекло с повреждениями, которые депутат считает следами от пуль.

Некоторые пользователи выразили мнение, что выстрелы сделаны из пневматики, другие считают, что по автомобилю стреляли из более серьёзного оружия.

В комментариях пермяки выдвинули версию, что белая Toyota Land Cruiser пострадала из-за неправильной парковки. В момент происшествия в салоне автомобиля находился водитель. По неофициальным данным, он успел выпрыгнуть, но его «зацепило» при обстреле.

Сейчас информацию проверяют правоохранители.