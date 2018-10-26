Нижний Новгород, 26 октября, 2018, 06:25 — ИА Регнум. Законодательное собрание Нижегородской области не смогло через суд отменить решение антимонопольной службы, которая обязала его частично пересмотреть закон, наделяющий госпредприятие «Нижегородская областная фармация» статусом единственного поставщика льготных лекарств, выписываемых бесплатно или с 50-процентной скидкой. Арбитражный суд Нижегородской области отклонил требование областного парламента, но решение может быть обжаловано, так как не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лекарства

Ещё 5 апреля 2017 года областными депутатами был принят закон, которым государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородская областная фармация» было наделено статусом единственного поставщика «услуг по обеспечению населения Нижегородской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении по рецептам врача бесплатно или с 50-процентной скидкой». В середине июня 2018 года УФАС по Нижегородской области на заседании комиссии рассмотрело эту ситуацию и признало действия областного парламента по принятию нормативного акта нарушающими закон о защите конкуренции, так как компания становилась единственным поставщиком в обход конкурентной процедуры. Жалобу на нормативный акт подала московская компания «ФармОптТорг». Полностью переписывать закон депутатов не обязали, но выдали предписание — «при финансировании данных услуг не использовать федеральную субвенцию».

Такой расклад не устроил Заксобрание, и 12 июля 2018 года оно обратилось в суд с иском о признании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области от 22 июня 2018 года по делу №1211-ФАС52−10/18 незаконным, а предписания управления от 14 июня 2018 года по этому же делу недействительным. В конце октября 2018 года суд рассмотрел требование и в полном объёме отказал в его удовлетворении.

Государственное предприятие «Нижегородская областная фармация» было создано в 2004 году после объединения 20 государственных фармацевтических предприятий, на сегодня в его составе почти 300 аптечных организаций. Генеральный директор — Павел Ястребов. Предприятие полностью принадлежат министерству имущественных отношений Нижегородской области. Среднесписочная численность работников составляет около 300 человек.

По данным из открытых источников, через областную фармацию в 2017 году было закуплено лекарств на 8 млрд рублей.

Напомним, 25 октября 2018 года в бюджет Нижегородской области на 2018 год было внесено несколько поправок, в том числе дополнительно на обеспечение лекарствами льготников будет выделено 100 млн рублей.