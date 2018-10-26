Якутск, 26 октября, 2018, 05:49 — ИА Регнум. Теперь при распределении субвенций в фонда обязательного медицинского страхования между регионами России будет применяться особый коэффициент, наличие которого позволит перечислять северным субъектам России больше средств на эти цели. Как следует из постановления правительства РФ, такая методика позволит впоследствии увеличить зарплаты медицинским работникам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Новый влияющий на поступления в фонды ОМС показатель называется «коэффициент ценовой дифференциации бюджетных услуг». Он будет установлен в повышенном размере для регионов со сложными природно-климатическими условиями и ограниченной транспортной доступностью, в числе которых названы Камчатский край, Магаданская область, Якутия и Чукотский автономный округ.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданской области на здравоохранение катастрофически не хватает денег, пришёл к выводу возглавивший регион 28 мая 2018 года Сергей Носов. В областной больнице не хватает кадров, медикаментов и оборудования, а переехавшие в регион врачи жалуются на то, что перестали получать госвыплаты на аренду жилья. В Якутии очень дорого обходится авиаперевозка больных из сёл, куда нет возможности доехать на автомобиле.

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