Пекин, 26 октября, 2018, 05:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Пекин с официальным визитом, эксперты ожидают сближения позиций двух стран, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Абэ приземлился в Пекине вечером 25 октября. Его визит в Китай проходит по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Абэ пробудет в Пекине с 25 по 27 октября, а его визит станет первым официальным за последние семь лет.

Отметим, что в китайских СМИ визит японского премьера стал одним из важнейших событий последних дней. Многие эксперты и существенная часть китайской общественности ожидают от него позитивных изменений в сторону улучшения и развития двусторонних отношений.

При этом, ряд китайских и японских экспертов отмечают, что сближение позиций между странами как никогда важно в ситуации непрекращающихся торговых войн и нарастания международной напряженности. Они уверены, что Китай сможет вместе с Японией встать на защиту многосторонности в мировой экономической политике против протекционизма.