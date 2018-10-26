Чита, 26 октября, 2018, 05:46 — ИА Регнум. В аэропорту Читы сегодня, 26 октября, собралась представительная делегация: чиновники и другие официальные лица встретили назначенного накануне врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова, прибывшего из Москвы. Как оказалось, он приехал в регион не один, а с супругой.

забайкальскийкрай.рф Прибытие Александра Осипова в Читу

«Вновь назначенного главу Забайкалья встречали первый заместитель председателя правительства края Александр Кулаков, председатель регионального Законодательного собрания Игорь Лиханов, главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю Дмитрий Колозин, вице-премьер регионального правительства Дмитрий Кочергин, генеральный директор акционерного общества «Аэропорт Чита» Виталий Кашин, начальник Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Андрей Четвергов», — информирует сайт регионального правительства.

Из официального сообщения также следует, что широкому кругу официальных лиц и общественности новый руководитель региона будет представлен 27 октября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Осипов назначен врио губернатора Забайкальского края после скоропостижной добровольной отставки Натальи Ждановой, руководившей краем около двух лет. До 2012 года работал в крупных российских производственных, энергетических и финансовых компаниях. С 2013 по 2018 год являлся первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока.