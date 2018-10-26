Вашингтон, 26 октября, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Google уволил 48 сотрудников за последние два года по обвинениям в сексуальных домогательствах, сообщает телеканал CNBC.

Army.mil Домогательство

По словам гендиректора компании Сундара Пичаи, компания ужесточила подход к ненадлежащему поведению работников, занимающих руководящие должности. Отмечается, что из 48 уволенных сотрудников 13 занимали должности старших менеджеров и выше.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Google в начале года был подан иск от бывшего сотрудника этой компании Джеймса Деймора, некогда высказывавшегося в пользу американского президента Дональда Трампа и претерпевшего из-за этого притеснения на работе.