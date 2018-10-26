Вашингтон, 26 октября, 2018, 04:58 — ИА Регнум. Полиция разрешила работникам радиостанции WMAL в Вашингтоне (США) вернуться в здание после эвакуации, сообщает официальный сайт радиостанции.

Tony Hisgett Полиция Вашингтона

Сообщается, что после осмотра здания выяснилось, что никакой угрозы для жизни людей не существует. После этого правоохранители разрешили сотрудникам радиостанции вернуться на рабочие места. Ранее их эвакуировали после обнаружения подозрительной посылки. На место происшествия приехала полиция и осмотрела и саму посылку, и здание радиостанции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Нью-Йорке в здании Time Warner Center, где располагается редакция телеканала CNN, была проведена эвакуация в связи с обнаружением подозрительного пакета. После осмотра пакета и здания полицией и взрывотехниками, сотрудникам разрешили вернуться на свои рабочие места.