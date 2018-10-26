Владивосток, 26 октября, 2018, 05:07 — ИА Регнум. В Совете Федерации обсудили способы обеспечения доступности перелётов жителей Дальнего Востока в европейскую часть России и варианты регулирования цен авиабилетов. Зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Михаил Пономарёв считает, что для достижения этих целей важно применять безбагажные билеты, больше субсидировать авиаперелёты и не допускать роста тарифов из-за увеличения цен на керосин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе верхней палаты Федерального собрания РФ.

Бумажный самолётик

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Продажа билетов без права взять с собой багаж, по мнению Пономарёва, позволит сделать цены на перелёты из ДФО доступнее. Что касается субсидирования, то список льготников и количество маршрутов по этой программе будет расширены.

«Минтрансом уже разработан проект постановления, который предусматривает соответствующие мероприятия, то есть увеличение периода действия этой программы до круглогодичной, включение категории многодетных родителей», — цитирует заместителя директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илью Белавинцева Interfax.

Белавинцев также заявил о планах по расширению количества субсидируемых маршрутов практически в два раза, до 150. По его словам, на предоставление льгот многодетным родителям и увеличение числа направлений перелётов из бюджета ежегодно будет необходимо выделять не менее 1 млрд рублей. Эта сумма может быть увеличена после обсуждения темы субсидированных авиаперевозок с руководителями дальневосточных регионов.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин распорядился предусмотреть дополнительное финансирование на субсидирование авиаперевозок в ДФО с учётом предоставления этой льготы родителям, воспитывающим троих или более детей. Перед правительством РФ поставлена задача доложить об исполнении этого распоряжения до 1 марта 2019 года, а затем отчитываться перед президентом каждые полгода.

Напомним, ранее правом покупки льготных билетов обладали только инвалиды и их сопровождающие, лица младше 23 лет, студенты и пенсионеры.

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