Кито, 26 октября, 2018, 04:48 — ИА Регнум. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался соблюдать правила пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, которые предъявили ему сотрудники посольства, сообщает агентство EFE.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне. 2012

По словам агентства, Ассанж отказался получать пароли для доступа в интернет с территории посольства. Отмечается, что подобное решение Ассанжа могло быть связано с советами его адвоката. При этом эти правила предписывают всем, желающим увидеться с Ассанжем, указывать все данные о своих учетных записях в социальных сетях и серийные номера устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября основатель WikiLeaks Джуалин Ассанж обратился в суд против эквадорского правительства из-за «нарушения его прав и свобод». Этот иск связан с введением новых правил для пребывания в посольстве Ассанжа.