Прага, 26 октября, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Выход США из очередного международного соглашения — из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) — это очередной этап потери доверия к Вашингтону, заявил чешский президент Милош Земан, передает телекомпания Barrandov.

Miloslav Hamřík Милош Земан

Комментируя отрицательную реакцию Европейского союза на инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по выходу из РСМД, чешский лидер сказал, что поддерживает позицию Брюсселя.

«Я придерживаюсь принципа, если какой-то договор, который вы заключили, вы отмените, то вы теряете доверие», — заявил Земан.

Напомним, Трамп объявил об отмене очередных международных договоренностей — на этот раз о выходе из РСМД в связи с тем, что якобы его не соблюдает вторая сторона — Россия.

В Европейском союзе на это отреагировали отрицательно. Так, французский президент Эммануэль Макронзаявил, что для ЕС важно сохранение РСМД. С подобным заявлением выступила пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич.

Читайте подробнее: Евросоюз призывает США и Россию сохранить ДРСМД