Туапсе, Краснодарский край, 26 октября, 2018, 02:23 — ИА Регнум. Один из участков автодороги Туапсе — Цыпка (Краснодарский край), на котором из-за ливней произошел провал дорожного полотна, оцеплен, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

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В Туапсинском районе, сильнее всего пострадавшем от наводнения, продолжаются восстановительные работы, идет эвакуация людей. По состоянию на 21:00 мск, обследовано 45 домов, пять жильцов эвакуировали, расчищено 28 придомовых территорий.

Уточняется, что на 11 объектах проведена откачка воды, от грязекаменных масс расчищены пять завалов.

«Осуществлено оцепление одного провала дорожного полотна на участке автодороги Туапсе — Цыпка, — сообщили в МЧС. — Произведена доставка продуктов питания и воды в населенные пункты в количестве 1,5 тонн. Проведено обследование 14 километров береговой линии. Спланировано оказание адресной помощи населению».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три района Краснодарского края сильно пострадали от наводнения: Туапсинский, Апшеронский и Сочинский. В регионе 25 октября введен режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены полторы тысячи человек.