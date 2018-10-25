Симферополь, 26 октября, 2018, 01:51 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов давал свои личные деньги правоохранителям на оперативную разработку местных чиновников по статье о взяточничестве. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Первый крымский», где обсуждалось задержание вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

По словам Аксёнова, задержаний по делу о взяточничестве в Крыму было много за последнее время. Он подчеркнул, что давал и свои собственные деньги на оперативные мероприятия. В июле Аксёнов встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым, которого, попросил вернуть средства, выданные оперативникам на борьбу со взяточниками:

«Приехал попросить его, чтобы те средства, которые я выделял на работу со взяточниками, мне как можно быстрее возвращали», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Басманный суд Москвы постановил поместить под арест вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взятки. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере». Нахлупин курировал в Крыму дорожное строительство и следил за исполнением федеральной программы по развитию региона.