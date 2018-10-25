Москва, 26 октября, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Учения НАТО «Единый трезубец» (Trident Juncture) носят антироссийский характер, заявил 25 октября политолог Дмитрий Суслов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Учения

«Сценарий, направленность учений сугубо антироссийская, поскольку учения нацелены на отражение гипотетической агрессии с востока. А кто еще с востока, ну не Монголия же?» — рассуждает Суслов.

Ведущий программы, депутат Госдумы Вячеслав Никонов обратил внимание на беспрецедентные масштабы:

«Речь идет о самых крупных учениях НАТО на границах с Россией за всю историю. За времена СССР никогда таких учений у границ Советского Союза не проводилось хотя бы потому, что у НАТО не было границы с Советским Союзом».

Он добавил, что учения выходят за территорию альянса, охватывая Швецию.

«Швеция не является страной НАТО, ее туда активно втягивают, как и Финляндию. Примечательно, что это проходит в тот момент, когда США выходят из ДРСМД», — сказал Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Скандинавии начались масштабные учения «Единый трезубец» (Trident Juncture). В них задействованы 50 тыс. военнослужащих, 10 тыс. боевых машин, авиация и флот. Маневры стали самыми крупными в альянсе за много лет. В них участвуют представители 31 страны.