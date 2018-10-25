Лос-Анджелес, США, 26 октября, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Режиссер Мартин Скорсезе назначен режиссером фильма «Убийцы лунного цветка», главную роль в этой картине сыграет Леонардо Ди Каприо, сообщает журнал Variety.

Georges Biard Леонардо Ди Каприо

Сообщается, что фильм станет экранизацией книги американского писателя Дэвида Гранна.

«Когда я прочел книгу Дэвида Гранна, я сразу же начал представлять ее — людей, декорации, действие — и я знал, что я должен снять по ней фильм», — заявил Скорсезе.

Отмечается, что съемки картины начнутся после того, как Скорсезе и Ди Каприо закончат работу над своими действующими проектами: Скорсезе работает над фильмом «Ирландец» для Netflix, а Ди Каприо снимается в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября стало известно, что Леонардо ди Каприо решил продать свой особняк в Лос-Анджелесе, который он когда-то приобрел за гонорар в фильме «Титаник». От продажи дома Ди Каприо намерен выручить $1,749 млн.