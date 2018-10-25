Москва, 26 октября, 2018, 00:12 — ИА Регнум. Политическая борьба, развернувшаяся в настоящее время на Украине на фоне грядущих президентских выборов, носит абсолютно имитационный характер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Вся оппозиция — и Тимошенко, и Ляшко, и многие другие — будут тему цен на газ эксплуатировать. Но на самом деле в период «революции» они стояли на одном Майдане, они вместе подписывали декларации. Даже Тимошенко, хоть её подтянули позже, подписывала коалиционное соглашение. У них не было абсолютно никаких противоречий при подписании этого документа», — заявил Килинкаров.

По его словам, участники президентской гонки на Украине не отличаются даже формально: «И те, и другие за европейскую интеграцию, и те, и другие за вступление в НАТО. И те, и другие, в общем-то, за то, что Россия — агрессор».

«У них нет практически никаких отличий. То, что часть из них отмежевалась от власти, понимая, что в результате так называемых реформ власть теряет доверие населения, — это, скажем так, технология реинкарнации в следующую политическую власть. Это очень удобно: с одной стороны, как бы и во власти, и, с другой стороны, в оппозиции. А тема с газом для этого просто будет эксплуатироваться, и в этом сомнений нет», — подчеркнул он.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. По данным последних соцопросов, в настоящее время лидером электоральных симпатий является возглавляющая «Батькивщину» Юлия Тимошенко (13,2%). За ней следует шоумен Владимир Зеленский (7,8%), а Пётр Порошенко набирает лишь 6,8% голосов. На 0,2% меньше рейтинг у лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

Тем временем Юлия Тимошенко заявила о создании «всеукраинского движения» против повышения цен на газ и отмены соответствующего решения президента Украины Петра Порошенко. Она призвала украинских граждан собраться на акцию протеста возле областных администраций, а также перед зданием администрации президента Украины ради того, чтобы остановить «мегаавантюрные сделки».