Москва, 26 октября, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Вслед за первой волной санкции России против Украины могут последовать новые. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Украинский флаг

«Санкций они боятся — звонят сюда, интересуется, кто в списке, а почему, а что там будет. И я чувствую, что там будет не один только политический список, а и депутатов, которые голосовали за то, что Россия — страна-агрессор. Будет список депутатов, которые голосовали за томос и так далее. Это зависит от последствий. Если последствия будут катастрофические — конечно, будут санкции», — заявил Олейник.

По его мнению, в украинской политической элите санкции вызывают серьёзную озабоченность, особенно на фоне того, что после 2014 года уже никто серьёзных шагов в этом направлении от Москвы среди неё не ожидал.

«Непосильно нажитое всё на побережье Крыма… Они обнаглели до того, что голосуют за санкции против России, а сами отдыхают в Крыму. И если санкции такая ерунда, то отказался бы Порошенко от Липецка? Но нет, держался мёртвой хваткой и получал 70 млн долларов прибыли, платил налоги и на этом не закончил. Он продолжает продавать конфеты, продавать аккумуляторы, он занимается аграрным бизнесом. Для него это будет больно», — заключил он.

Напомним, что указ о санкциях против Украины из-за её недружественных действий подписал президент России Владимир Путин. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, список попавших под санкции граждан Украины будет включать сотни известных людей, причинивших вред России. В частности, Москва может запретить вывоз капитала на Украину, а также поставки ряда украинских товаров. При этом предполагается, что простых граждан санкции не затронут.