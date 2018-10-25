Берлин, 25 октября, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом, в ходе которых «ясно дала понять», что требует наказать всех виновных по «делу Хашогги», 25 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Канцлер призвала Саудовскую Аравию обеспечить быстрое, прозрачное и заслуживающее доверия расследование. Она подчеркнула, что все виновные должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 октября генеральная прокуратура Саудовской Аравии признала преднамеренный характер убийства журналиста Джемаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле.

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