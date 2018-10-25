Йошкар-Ола, 25 октября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Жительница Марий Эл обратилась в приемную президента РФ Владимира Путина с просьбой о помощи в ремонте актового зала школы в поселке городского типа Юрино. Обращение рассмотрел помощник полпреда президента в ПФО Владимир Соловьев, сообщили ИА REGNUM в полпредстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Женщина отметила, что актовый зал не ремонтировался в течение 40 лет и был закрыт в связи с аварийным состоянием. При этом местная жительница уточнила, что школа в Юрино является базовой не только для жителей поселка, но и других близлежащих населенных пунктов. В 2017—2018 учебном году школа насчитывала 462 воспитанника.

По словам главы министерства образования и науки Марий Эл Натальи Адамовой, согласно дорожной карте до 23 ноября будет разработана проектно-сметная документация по ремонту актового зала. Источники финансирования работ определятся только в феврале 2019 года. Ремонт актового зала школы в Юрино планируется завершить в полном объеме до 1 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в приемную президента поступило обращение о необходимости содействовать при ремонте дороги «Йошкар-Ола — Санчурск». Видеоконференцию проводил помощник главы государства Андрей Белоусов.

Ремонт многострадального Санчурского тракта не могут завершить уже несколько лет. Причем в августе 2016 года дорога должна была быть приведена в порядок по решению суда. Отремонтировать дорогу обязали ГКУ «Марийскавтодор».

Однако ремонт этой дороги начался только в 2017 году и планируется, что он продолжится до 2020 года за счет средств республиканского бюджета. Соответствующий конкурс был проведен в мае текущего года. Планируется отремонтировать 15 км Санчурского тракта, до проведения аукциона в нормативное состояние привели 1,26 км дороги.