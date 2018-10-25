Король Иордании отменил визит в Бахрейн из-за аварии со школьным автобусом
Амман, 25 октября, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II отменил запланированный на 26 октября официальный визит в Бахрейн из-за трагического происшествия со школьным автобусом, передаёт Sky News Arabia.
Ранее сегодня в Иордании вызванный мощными ливнями селевой поток смыл с моста автобус со школьниками, ехавшими на экскурсию в районе Мёртвого моря. В салоне находились 37 детей и семеро сопровождающих.
По последним данным, в результате ЧП погибли 18 человек, большинство из которых дети. В районе продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы вертолёты. На место прибыл премьер-министр страны Омар Раззаз, чтобы лично контролировать ход спасательных работ.
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