Боевики обстреляли Алеппо. Десять мирных жителей ранено
Алеппо, Сирия, 25 октября, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Десять мирных жителей Алеппо были ранены минометным обстрелом, который устроили боевики из зоны «Идлиб», сообщил 25 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
При этом он подчеркнул, что это является очередным нарушением режима прекращения огня.
«В результате минометного обстрела жилых кварталов города Алеппо получили ранения десять мирных жителей», — сказал Савченко.
Кроме того, за сутки боевики обстреляли три поселения в провинции Латакия, один населенный пункт провинции Хама, поселок и административный центр провинции Алеппо.
Российский Центр регулярно призывает главарей боевиков прекратить вооруженные провокации и начать процесс мирного урегулирования.
Как сообщало ИА REGNUM, намеченная военная операция по освобождению зоны «Идлиб» от боевиков была отменена по просьбе президента Турции, предложившего альтернативный план мирного решения проблемы Идлиба.