Алеппо, Сирия, 25 октября, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Десять мирных жителей Алеппо были ранены минометным обстрелом, который устроили боевики из зоны «Идлиб», сообщил 25 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

При этом он подчеркнул, что это является очередным нарушением режима прекращения огня.

«В результате минометного обстрела жилых кварталов города Алеппо получили ранения десять мирных жителей», — сказал Савченко.

Кроме того, за сутки боевики обстреляли три поселения в провинции Латакия, один населенный пункт провинции Хама, поселок и административный центр провинции Алеппо.

Российский Центр регулярно призывает главарей боевиков прекратить вооруженные провокации и начать процесс мирного урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, намеченная военная операция по освобождению зоны «Идлиб» от боевиков была отменена по просьбе президента Турции, предложившего альтернативный план мирного решения проблемы Идлиба.