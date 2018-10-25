Москва, 25 октября, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдель-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В ходе разговора лидеры двух стран обменялись мнениями касательно «дела Хашогги». Также саудовский король и российский президент обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике и положение дел на Ближнем Востоке в целом.

Кроме того, Путин и король Салман обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией, включая энергетическую сферу.

Помимо прочего, в ходе разговора король Салман подтвердил свое приглашение Путину посетить с официальным визитом Саудовскую Аравию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саудиты признали, что Хашогги, который был не просто журналистом, но и представителем саудовской элиты, был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. Также саудиты заявили, что убийство было преднамеренным.