Киев, 25 октября, 2018, 22:47 — ИА Регнум. Если Украина разорвет договор с Россией о совместном использовании Азовского моря, это поставит Киев в тупик, заявил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко, сообщает 25 октября «112 Украина».

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По его словам, единственное, что может сделать Украина в Азовском море для «противодействия» России, — это наращивать свое военное присутствие. Дело в том, считает Денисенко, что разрыв договора с Россией лишит Украину преимуществ в политическом и юридическом смысле и загонит ее в тупик.

Депутат также добавил, что Украина уже начала усиливать свое присутствие в Азовском море и закупила два «старых, но американских» корабля.

Напомним, ранее на Украине заявили, что Генассамблея должна принять две «важнейшие резолюции по борьбе с российской агрессией».