Эр-Рияд, 25 октября, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Саудовская Аравия выпустила из королевства Салаха Хашогги, старшего сына убитого журналиста Джамаля Хашогги, 25 октября передает агентство Reuters.

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По словам источников агентства, Хашогги-младший уже вылетел из аэропорта в Эр-Рияде. Информацией о том, куда направляется сын журналиста, агентство не располагает.

В отношении Салаха Хашогги ранее действовал запрет на поездки в связи с расследованием убийства его отца в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

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