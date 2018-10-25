Москва, 25 октября, 2018, 22:14 — ИА Регнум. В управления МВД и Следственного комитета по Москве не подтвердили информацию СМИ о ранении сотрудника полицейского возле станции метро «Щукинская» Об этом сообщает «Лента.ру».

Дарья Антонова ИА REGNUM

"Никаких сообщений о ЧП в дежурные службы не поступало, пострадавших не зарегистрировано», — приводит издание комментарий правоохранительных органов столицы.

Напомним, ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило о получении сотрудником полиции огнестрельного ранения в голову на улице Авиационная.