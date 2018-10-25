Эр-Рияд, 25 октября, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Прокуратура Саудовской Аравии заявила о преднамеренном характере убийства журналиста Джемаля Хашогги в Стамбуле, 25 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Информация турецкой стороны подтверждает, что подозреваемые по делу Хашогги умышленно совершили преступление», — говорится в заявлении, озвученном на госуарственном телевидении Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эр-Рияд признал факт убийства Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, однако называл его следствием ссоры и драки между журналистом и сотрудниками.

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