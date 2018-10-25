Санкт-Петербург, 25 октября, 2018, 21:53 — ИА Регнум. 25 октября на стадионе «Крестовский» был разыгран матч в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Зенит» и «Бордо». Противостояние завершилось победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщик ЗЕНИТА
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лига Европы УЕФА Зенит (Россия) – Бордо (Франция)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лига Европы УЕФА Зенит (Россия) – Бордо (Франция)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лига Европы УЕФА Зенит (Россия) – Бордо (Франция)

На экваторе первой половины Джимми Бриан вывел гостей вперед после передачи Янна Карамо — 0:1. Через 14 минут таранный форвард и лидер сборной России Артем Дзюба вновь сделал счет равным — 1:1. В конце матча Далер Кузяев принес «Зениту» победу над французским клубом — 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Главное в футболе — голова
Андрей Пронин ИА REGNUM
Далер Кузяев
Андрей Пронин ИА REGNUM
Артём Дзюба
Андрей Пронин ИА REGNUM
Луиш Нету

Статистика матча («Зенит»/»Бордо»)

Удары 8/10

Удары в створ ворот ¾

Процент владения мячом 55/45%

Поданные угловые 5/4

Нарушения правил 12/12

«Зенит», набрав 7 очков после 3-х матчей, поднялся на 1-е место группы C. «Бордо» без очков остался на последней позиции.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Футболист Кузяев
Андрей Пронин ИА REGNUM
Эмануэль Маммана
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фанзона ЗЕНИТА
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лига Европы УЕФА Зенит (Россия) – Бордо (Франция)

Стартовые составы команд на матч:

«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Маммана, Кузяев, Ерохин, Мак, Дзюба, Дриусси.

«Бордо»: Костиль, Кунде, Левчук, Насименто, Пундже, Отавио, Оджим, Санкаре, Тчуамени, Бриан, Карамо.

Главный арбитр: Феликс Брих.

Желтые карточки: Паредес — 38, Ерохин — 78, Нету — 87, Отавио — 90+4, Иванович — 90+5.

Незабитые пенальти: Дзюба — 53.

Забитые мячи: Бриан 26 — 0:1, Дзюба 40 — 1:1, Кузяев 85 — 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Себастьян Дриусси и Феликс Брич
Андрей Пронин ИА REGNUM
Не спорь с судьёй
Андрей Пронин ИА REGNUM
Луишь Нету
Андрей Пронин ИА REGNUM
Эмануэль Маммана
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лига Европы УЕФА Зенит (Россия) – Бордо (Франция)