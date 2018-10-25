Санкт-Петербург, 25 октября, 2018, 21:53 — ИА Регнум. 25 октября на стадионе «Крестовский» был разыгран матч в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Зенит» и «Бордо». Противостояние завершилось победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщик ЗЕНИТА

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА Зенит (Россия) – Бордо (Франция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА Зенит (Россия) – Бордо (Франция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА Зенит (Россия) – Бордо (Франция)

На экваторе первой половины Джимми Бриан вывел гостей вперед после передачи Янна Карамо — 0:1. Через 14 минут таранный форвард и лидер сборной России Артем Дзюба вновь сделал счет равным — 1:1. В конце матча Далер Кузяев принес «Зениту» победу над французским клубом — 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Главное в футболе — голова

Андрей Пронин ИА REGNUM Далер Кузяев

Андрей Пронин ИА REGNUM Артём Дзюба

Андрей Пронин ИА REGNUM Луиш Нету

Статистика матча («Зенит»/»Бордо»)

Удары 8/10

Удары в створ ворот ¾

Процент владения мячом 55/45%

Поданные угловые 5/4

Нарушения правил 12/12

«Зенит», набрав 7 очков после 3-х матчей, поднялся на 1-е место группы C. «Бордо» без очков остался на последней позиции.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футболист Кузяев

Андрей Пронин ИА REGNUM Эмануэль Маммана

Андрей Пронин ИА REGNUM Фанзона ЗЕНИТА

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА Зенит (Россия) – Бордо (Франция)

Стартовые составы команд на матч:

«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Маммана, Кузяев, Ерохин, Мак, Дзюба, Дриусси.

«Бордо»: Костиль, Кунде, Левчук, Насименто, Пундже, Отавио, Оджим, Санкаре, Тчуамени, Бриан, Карамо.

Главный арбитр: Феликс Брих.

Желтые карточки: Паредес — 38, Ерохин — 78, Нету — 87, Отавио — 90+4, Иванович — 90+5.

Незабитые пенальти: Дзюба — 53.

Забитые мячи: Бриан 26 — 0:1, Дзюба 40 — 1:1, Кузяев 85 — 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Феликс Брич

Андрей Пронин ИА REGNUM Не спорь с судьёй

Андрей Пронин ИА REGNUM Луишь Нету

Андрей Пронин ИА REGNUM Эмануэль Маммана