Идлиб, Сирия, 25 октября, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Боевики, скопившиеся в зоне «Идлиб», вместе с членами организации «Белые каски» перевезли емкости с отравляющими веществами из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд, сообщает 25 октября ливанский телеканал Аль-Маядин со ссылкой на неназванный источник.

Химическая угроза

Цель этих перемещений по территории сирийской провинции Идлиб и тип отравляющих веществ пока неясны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зоне «Идлиб» боевики одной из группировок убили нескольких членов «Белых касок» и завладели несколькими емкостями с отравляющим веществом.

Напомним, «Белые каски» фигурировали почти во всех случаях применения отравляющих веществ в Сирии, снимая постановочные видеоролики и обвиняя сирийское правительство в химатаках.