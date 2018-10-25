Нью-Йорк, США, 25 октября, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Акции компании Twitter на фондовом рынке США выросли на рекордные 22% после квартального отчета о прибыли микроблоговой платформы, 25 октября передает агентство Reuters.

geralt Twitter

Акции Twitter уже торгуются по цене выше $35 за штуку. Тем не менее они всё еще значительно ниже $47,79 — максимального показателя за 3,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, акции Twitter поднялись на 11% ещё до открытия торгов на Уолл-стрит и продолжили рост в течение дня.

Рост прибыли Twitter в третьем квартале 2018 года оказался равен 29%, что перекрыло ранее публиковавшиеся прогнозы.

На этот раз инвесторы также позитивно оценили «оздоровление» микроблога — массовое удаление аккаунтов «ботов и провокаторов», из-за которого сократилась численность активных пользователей Twitter.

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