Москва, 25 октября, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Сотрудник полиции получил ранение в голову вечером 25 октября в районе станции метро «Щукинская» в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot.

Мвд.рф Полиция

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошёл возле дома № 76 по улице Авиационной. Уточняется, что речь идёт об огнестрельном ранении.

Подробностей о состоянии пострадавшего на данный момент не приводится. Выясняются все обстоятельства инцидента.