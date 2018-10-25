Киев, 25 октября, 2018, 21:42 — ИА Регнум. В 2017 году виды на жительство в странах ЕС получили 661,874 тыс. граждан Украины, сообщает 25 октября УНИАН.

Цитата из мф Как казаки инопланетян встречали. реж Владимир Дахно. 1987. СССР Казаки едут на телеге

По данным европейского агентства статистики Eurostat, украинские граждане в 2017 году получили порядка 21% всех видов на жительство, выданных в ЕС. Это втрое превышает количество видов на жительство, которые были предоставлены гражданам Сирии — а они заняли второе место по количеству выданных свидетельств.

По странам распределение следующее: 88% видов на жительство в ЕС гражданам Украины выдала Польша (около 585 тыс.). Оставшееся число пришлось на Чехию, Венгрию, Словакию и Данию. Основной причиной — в 87,7% случаев — желание переехать в другую страну было вызвано трудоустройством.

Напомним, иммиграция — одна из главных причин падения численности населения на Украине.