Москва, 25 октября, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Российский военный беспилотник с внешностью полярной совы продемонстрировали специалисты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Действующий образец был показан в Москве на международной выставке «Интерполитех-2018».

Полярная сова

Разведывательный беспилотник «Сова» не только имеет биоморфную внешность, но и оснащен бесшумным электродвигателем. Кроме того, аппарат несет аппаратуру наблюдения и целеуказания. Благодаря ей «Сова» может наводить на обнаруженные цели высокоточное оружие.

Стоит отметить, что академия им. Жуковского также представила беспилотный летательный аппарат с внешностью сокола-балабана, а также инфракрасную систему автоматической посадки беспилотников при отсутствии команд управления и спутниковых сигналов.