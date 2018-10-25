Туапсе, Краснодарский край, 25 октября, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Наиболее пострадавшие от ливней и наводнения районы северной части Туапсе осмотрели 25 октября глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Туапсинский район. После стихии

Первым пунктом посещения стал поселок Цыпка, где накануне потоками воды было повреждено два моста — автомобильный и железнодорожный. На автомобильном по всей ширине моста обрушена переходная плита, что привело к нарушению сообщения с десятью населенными пунктами, оказался перекрыт проезд по единственной прямой дороге, которая связывает Майкоп с Черноморским побережьем. Остановлено движение и по железнодорожному мосту.

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Восстановительные работы сегодня велись с самого утра: сотрудники МЧС и дорожных служб края с помощью тяжелой техники расчищали русло реки от мусора и бревен, укрепляли берега реки щебнем и гравием. Движение по автомобильному мосту обещают восстановить к вечеру 26 октября, по железнодорожному — 27 октября.

«Вижу, что работы ведутся на должном уровне», — отметил Евгений Зиничев.

Также глава ведомства побывал в селе Кривенковском. Здесь проживают около двух тысяч человек, за два дня за помощью в пункт временного размещения в местной школе обратились около 300 семей. Все получили горячее питание, воду, почти все обратившиеся уже расселены. В поселке ведутся работы по восстановлению поврежденных линий электропередач и газопровода.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября в Краснодарском крае прошли сильные ливни, приведшие к серьезным наводнениям. В регионе введен режим ЧС. Больше всего от стихии пострадали Туапсинский и Апшеронский районы края, город-курорт Сочи. В отдельных районах нарушено газо‑ и энергоснабжение, отключено центральное водоснабжение. В ряде случаев приступить к ликвидации аварии невозможно, так как вода не уходит. Размыты дороги и железнодорожное полотно, задержано более 30 поездов. Сочи оказался фактически отрезан от транспортного сообщения — восстановить его обещают лишь 27 октября. А пока горожане отстаивают огромные очереди за бензином.